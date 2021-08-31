Байден: США успешно провели операцию по эвакуации людей из Афганистана
Президент США Джо Байден заявил на брифинге, что американская операция по эвакуации людей из Афганистана была осуществлена чрезвычайно успешно.
Глава Белого дома отметил, что США сумели вывезти из Афганистана 90% американцев, которые хотели уехать.
Байден также отметил, что Вашингтон был перед выбором - вывести войска из Афганистана или ввести дополнительные силы. "Следовать обязательствам прошлой администрации и уйти из Афганистана или ввести еще десятки тысяч военнослужащих, которые бы вновь вернулись на войну", - цитирует американского лидера ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Вестник Кавказа
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