Новую цветочную теплицу построят в Ставрополе

Цветочную теплицу взамен старой, пришедшей в негодность, построят для муниципального предприятия "Горзеленстрой" в Ставрополе. Поручение разработать соответствующий проект дал глава краевой столицы Иван Ульянченко, сообщается на сайте администрации.

Специалисты "Горзеленстроя" в течение нескольких десятилетий улучшают визуальное пространство Ставрополя, радуя жителей и гостей столицы ковровыми клумбами, розариями, цветниками, вертикальными вазонами. Только в текущем году озеленители высадили 600 тыс цветов, еще 150 тыс насаждений появятся на клумбах осенью.

"Однако основную часть растений приходится закупать в других городах. Устаревшая теплица "Горзеленстроя" не способна вместить такое количество рассады. Строение 19 века уже давно износилось, и сотрудникам сложно соблюдать технологии выращивания", - пояснили в администрации.

Проект предполагает строительство двух тоннельных теплиц общей площадью свыше 800 кв м, в которых можно будет весь год выращивать большие объемы рассады в защищенном грунте. Постройки снабдят устроенными по современным технологиям вентиляцией, обогревом, затемнением, системой для полива, фотохимическим контролем и подкормкой углекислым газом.

Старое здание, площадью 1 тыс кв м, реконструируют, в нем заменят оборудование и стекольные рамы.

"Новые теплицы позволят существенно сократить затраты на закупку цветочной продукции, увеличить собственную производительность, а также повысить конкурентоспособность предприятия на рынке озеленительных услуг", - заключили в администрации Ставрополя.