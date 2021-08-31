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Ингушетия ликвидировала очередь в детсады в ряде сел

Ингушетия ликвидировала очередь в детсады в ряде сел

Сегодня в сельском поселении Новый Редант в Малгобекском районе Ингушетии состоялась торжественная церемония открытия детского сада на 220 мест. В пресс-службы главы региона отметили, что это позволило полностью решить вопрос очередности в детсады для жителей сел.

Уточняется, что учреждение стало первым на территории населенного пункта и полностью решило для его жителей вопрос очередности в детсады. "В двухэтажном здании предусмотрены оборудованный пищеблок, медкабинет, музыкальный и физкультурный залы. А для детей с ограниченными возможностями здоровья создана доступная среда - установлены пандусы и подъемник", - приводит сообщение ТАСС.

Во дворе детского сада находятся игровые и спортивные площадки со снарядами для физического развития маленьких воспитанников, также есть песочницы, горки и лесенки.

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Вестник Кавказа

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