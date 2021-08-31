Зачем Северная Корея возобновила ядерную программу

По мнению аналитиков, испытывающий нехватку средств Пхеньян возвращается к стратегии получения уступок от международного сообщества, угрожая распространением ядерного оружия, отмечает Deutsche Welle. В минувшие выходные наблюдательный орган ООН по ядерной безопасности охарактеризовал возобновление работы северокорейского ядерного реактора в Йонбёне как ”активность, вызывающую серьезную тревогу”.

В новом ежегодном отчете о ядерной программе Северной Кореи Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что, хотя наблюдателям не был предоставлен доступ к объекту в Йонбёне, есть ”признаки”, что реактор мощностью 5 мегаватт снова производит плутоний впервые с декабря 2018 года. Согласно отчету, в начале июля были зафиксирован”сброс охлаждающей воды, которая необходима для работы реактора”. Продолжающаяся ядерная деятельность Северной Кореи ”вызывает серьезную озабоченность” и ”глубокую тревогу” МАГАТЭ. ”Возобновление ядерной программы КНДР - явное нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, которое вызывает глубокое сожаление”, - говорится в заявлении агентства, призвавшего Пхеньян выполнять резолюции ООН. Согласно спутниковым изображениям, паровая установка радиохимической лаборатории работала и в первой половине года, а на урановом руднике в Пхёнсане и связанном с ним комбинате ведутся работы по измельчению и обогащению.

Что задумали в Пехеньяне

Лейф-Эрик Исли, доцент международных исследований из Женского университета Ихва в Сеуле, считает, что у Северной Кореи есть несколько причин для возобновления производства делящегося изотопа. Пандемия коронавируса превратила негативно сказалась на экономике КНДР. ”Несмотря на стресс, в котором находятся экономика и общество Северной Кореи, страдающие от добровольной пандемической изоляции, режим Ким Чен Ына продвигает ядерные программы”, - сказал Исли в интервью DW. - Поскольку администрация президента США Джо Байдена сейчас занимается коронавирусом и выходом из Афганистана, Пхеньян может попытаться создать еще один кризис. Было бы лучше для всех, если бы Северная Корея отказалась от провокаций, приняла гуманитарную помощь и возобновила диалог”.

Тошимицу Сигемура, эксперт по делам Северной Кореи и профессор токийского университета Васэда, говорит, что Пхеньян пытается привлечь внимание Вашингтона после выхода США из Афганистана: ”Байден полностью сосредоточился на коронавирусе и Афганистане и меньше интересовался корейскими делами, поэтому Ким, возможно, чувствует себя немного недооцененным. Возобновление производства ядерных боеголовок гарантированно привлечет внимание США”.

Опасения по поводу распространения ядерного оружия

Дэниел Пинкстон, бывший заместитель директора проекта по нераспространению в Восточной Азии из Центра исследований в области нераспространения, предупреждает, что Северная Корея, возможно, планирует продажу ядерных технологий или готового оружия. Экономические проблемы Пхеньяна, вызванные международными санкциями и усугубленные решением режима закрыть границы для торговых партнеров из-за коронавируса, означают, что страна нуждается в деньгах, необходимых для выживания, сказал Пинкстон, который читает лекции по международным отношениям в Тройском Университете в Сеуле.

Пинкстон беспокоится по поводу возобновления деятельности в Йонбёне, поскольку она грозит усилить угрозу распространения ядерного оружия: "Северная Корея выделяла огромное количество своих ограниченных ресурсов на эту программу в течение многих лет, поэтому от нее не откажутся в ближайшее время. По оценкам, у Северной Кореи от 50 до 60 боеголовок, поэтому добавление еще одной к уже существующему арсеналу не имеет большого значения. Какая разница, если у них будет на одну ядерную бомбу больше? Самая большая проблема Пхеньяна на данный момент – экономика. Возможно, они в поисках государств-клиентов, у которых в настоящий момент нет ядерного оружия, и для которых одна боеголовка может оказаться ценным приобретением".

Спецпредствитель Сеула по ядерным вопросам Но Кю Дук отправился в Вашингтон для обсуждения со своими американскими коллегами способов побудить Северную Корею вернуться к переговорам. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что США продолжают вести переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации Корейского полуострова. Пока Пхеньян не ответил на очередное предложение о переговорах.