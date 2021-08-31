Как поменялся политический ландшафт на Южном Кавказе

9 ноября 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве Россия подписали соглашение о прекращении огня, которое изменило ситуацию в регионе, но с течением времени с реализацией соглашения возникли трудности, пишет преподаватель кафедры международных отношений Нахчыванского государственного университета Байрам Алиев в материале для турецкой "Сабах". Похоже, что соглашение о прекращении огня останется одним из самых эффективных документов в будущем, поскольку до подписания сторонами окончательного мирного соглашения еще далеко.

Турция проявила явный интерес к тому, чтобы стать эффективным игроком на Южном Кавказе после войны. Анкара поддержала Азербайджан во время войны, не секрет, что беспилотники турецкого производства сыграли важную роль в победе Азербайджана. В Анкаре стремятся усилить свое влияние в регионе, а также гарантировать себе безопасный коридор в Среднюю Азию через Азербайджан. Турция надеется расширить практику применения своих инструментов "мягкой силы" до Центральной Азии через Южный Кавказ и стать активным игроком в этом регионе.

В то же время во ходе войны усилия Франции, а затем США показали, что глобальные игроки пытаются уменьшить влияние России в регионе. Причем особенно старается проявлять активность в регионе администрация президента США Джо Байдена. В этих условиях вопросы, связанные с достижением устойчивого мира, становятся более сложными.

Как работает ноябрьское заявление

Фактически ноябрьское заявление изменило геополитическую карту региона, поскольку, поставив под ним подписи, Ереван и Баку договорились о разблокировке экономических и транспортных связей в регионе. По условиям документа, Россия стала гарантом мира и прекращения боевых действий в регионе, а российские миротворцы были размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. В Агдаме был создан совместный российско-турецкий центр мониторинга, который следит за соблюдением режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, а также обеспечивает присутствие Турции в регионе. Таким образом, две региональные державы - Турция и Россия - укрепили свои позиции на Южном Кавказе, обеспечив свое дипломатическое и военное присутствие.

Однако режим прекращения огня не раз нарушался как на линии соприкосновения, так и из зоны ответственности российских миротворцев. Остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с азербайджанских территорий, где размещены российские миротворцы.

Что обостряет ситуацию

Недовольство в Азербайджане вызвали действия Ирана, хотя обе страны выразили заинтересованность в дружеских отношениях. Послу ИРИ в Баку вручили ноту протеста в связи с поездками иранских грузовых автомобилей на территорию Азербайджана, где разместились российские миротворцы. Кроме того, азербайджанская сторона заявляла, что передислокация армянских вооруженных сил поставит под угрозу мир в регионе. Еще одна угроза миру - резкие заявления недавно назначенного министра обороны Армении Аршака Карапетяна насчет того, что послевоенный период не будет спокойным, а мир не будет обеспечен в краткосрочной перспективе.

В свою очередь, по информации израильской газеты, Азербайджан продолжает сотрудничество с Израилем в военной сфере, ведя переговоры о закупке оружия на сумму до $2 млрд, а также продолжает укреплять военные связи с Турцией и Пакистаном.



Российско-турецкое сотрудничество

И Анкара, и Москва поддерживают региональную экономическую интеграцию, открывая в регионе транспортные коридоры. В этом смысле Зангезурский коридор - очень важная транспортная магистраль. От его разблокировки выиграют все стороны, вовлеченные в этот проект. Открытие Зангезурского коридора напрямую свяжет Нахчыванскую Автономную Республику с "материковым" Азербайджаном, а Турция получит возможность прямого сообщения с другими тюркоязычными странами Центральной Азии. У Армении будет доступ к транспортному сообщению с Ираном через Нахчыван и с Россией через северо-западный Азербайджан. Кроме того, шестисторонняя платформа сотрудничества, предложенная Азербайджаном и Турцией, которая будет также включать Россию, Иран, Грузию и Армению, будет способствовать миру и развитию региона.

Принимая во внимание все эти вопросы, можно сказать, что проблемы региона вряд ли будут решены в короткие сроки. Однако основным элементом, необходимым для обеспечения мира и развития в регионе, станет рациональный и конструктивный подход.