Главная » Новости

США продолжат поставки на Украину комплексов Javelin

США продолжат поставки на Украину комплексов Javelin

Глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил сегодня о том, что в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн. Согласно документу, украинская сторона получит противотанковые ракетные комплексы Javelin.

"Президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи на $60 млн, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое", - приводит слова министра ТАСС.

1390 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!