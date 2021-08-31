США продолжат поставки на Украину комплексов Javelin

Глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил сегодня о том, что в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн. Согласно документу, украинская сторона получит противотанковые ракетные комплексы Javelin.

"Президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи на $60 млн, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое", - приводит слова министра ТАСС.