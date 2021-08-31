Усман Нурмагомедов узнал соперника для турнира Bellator в Москве

Стал известен соперник российского бойца ММА из Дагестана Усмана Нурмагомедова на турнире Bellator. Им станет финский спортсмен Патрик Пиетила.

В пресс-службе организации отметили, что бой намечен на 23 октября. "Пиетила станет соперником Усмана Нурмагомедова на турнире в Москве", - передает ТАСС.

Уточняется, что главной схваткой вечера станет поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.