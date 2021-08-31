Автор текста для "Тотального диктанта" станет известен 8 сентября

Имя автора текста для традиционной акции "Тотальный диктант - 2022" назовут 8 сентября в рамках онлайн-марафона "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее". Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

Организаторы пояснили, что второй совместный онлайн-марафон "Тотального диктанта" и "Яндекса" проведут в Международный день грамотности под эгидой Года науки и технологий. В студию придут известные филологи, популяризаторы науки, специалисты в сфере образования, медийные личности.

"Впервые в рамках онлайн-марафона организаторы акции представят автора "Тотального диктанта - 2022", - цитирует сообщение ТАСС.

Литературный критик Галина Юзефович пригласит автора на открытое интервью в тот же день.

Марафон стартует в 14:00 мск, он продлится семь часов. Все желающие узнают об актуальных процессах в языке, им расскажут об истории изучения берестяных грамот, о диалектах, сельских и городских, а также о региональных особенностях русского языка.

Трансляцию можно будет посмотреть на сайте проекта "Тотальный диктант", канале #Всемдиктант в Яндекс.Дзен, в социальных сетях и на канале "Тотального диктанта" в YouTube.

Помимо этого, все желающие смогут написать демоверсию диктанта.