Театр кукол Дагестана откроет сезон "Маленьким принцем"

Новый сезон в Дагестанском театре кукол откроется премьерой спектакля по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", такое сообщение опубликовано в Instagram театра.

"Чем больше погружаешься в чудный мир знаменитого произведения, тем больше вопросов и смыслов открываются сознанию. Именно поэтому "Маленький принц" покоряет сердца миллионов детей и взрослых. И именно поэтому художественный руководитель-директор театра кукол Аминат Яхьяева, приняла решение создать спектакль по знаменитой сказке-притче для юных дагестанцев", - сказано в нем.

Мечту о поставке удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке федерального проекта партии "Единая Россия" - "Культура малой Родины" (подпроект "Театр - детям").

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств Беларуси, художественный руководитель Белорусского театра кукол Виктор Климчук. Художественный мир постановки создала руководитель художественно-декорационного цеха Мурманского областного драматического театра Софья Шахновская. Автор музыки - композитор Павел Якубченок (Витебск, Беларусь).

В театре уточнили, что премьера состоится после отмены санитарных ограничений по ковиду.