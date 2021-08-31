В Турции представят фильм журналистки из Дагестана

Документальный фильм журналистки Эльмиры Кожаевой "Обманутые" покажут в Турции, сообщает "Голос степи".

Картина рассказывает о вербовке молодежи Дагестана в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Показы фильма пройдут в Стамбуле, Антальи и Анкаре.

"На показ фильма во всех трех городах приглашены студенты из России и стран СНГ, лидеры международных общественных организаций, в том числе из ООН, а также сотрудники миграционной службы Турции. Этим фильмом я хотела сказать, что мир должен объединиться против терроризма, против вовлечения молодежи в радикальные экстремистские сообщества", — сказала журналистка.