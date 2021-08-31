АВВА завела аккаунт в TikTok

Шведская группа ABBA создала страницу в популярной социальной сети TikTok после появления движения "DancingQueenChallenge". Об этом сообщает Billboard.

Первой публикацией в аккаунте группы стал ролик, на котором загадочный пианист исполняет фортепианную версию "Dancing Queen". За несколько часов видео набрало почти 600 тыс просмотров.

Вскоре на странице коллектива опубликовали еще один клип, в котором напомнили, что 2 сентября состоится выпуск проекта под названием "ABBA Voyage".