Главная » Новости

АВВА завела аккаунт в TikTok

АВВА завела аккаунт в TikTok

Шведская группа ABBA создала страницу в популярной социальной сети TikTok после появления движения "DancingQueenChallenge". Об этом сообщает Billboard.

Первой публикацией в аккаунте группы стал ролик, на котором загадочный пианист исполняет фортепианную версию "Dancing Queen". За несколько часов видео набрало почти 600 тыс просмотров.

Вскоре на странице коллектива опубликовали еще один клип, в котором напомнили, что 2 сентября состоится выпуск проекта под названием "ABBA Voyage".

1025 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!