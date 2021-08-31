Группа военных погибла при нападении террористов из подпольных ячеек в Сирии

В результате нападения террористов из подпольных ячеек в провинции Дераа в Сирии погибли четверо сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Он также проинформировал о том, что в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина провинции Идлиб получил ранение один сирийский военнослужащий, в провинции Алеппо зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.