Хабиб Нурмагомедов отреагировал на возвращение Роналду в Англию

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост португальского нападающего Криштиану Роналду о возвращении в "Манчестер Юнайтед".

Знаменитый форвард посвятил свое возвращение в клуб бывшему наставнику команды Алексу Фергюсону.

"Абсолютная легенда", - написал Хабиб Нурмагомедов в Stories своего Instagram.

Напомним, Криштиану Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.