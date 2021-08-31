Гимнастки Аверины сообщили о возможном завершении карьеры

Выступающие в художественной гимнастике россиянки Дина и Арина Аверины в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщили о том, что не уверены в том, стоит ли им продолжать спортивную карьеру.

"Сейчас будут новые правила. Не могу точно сказать, заканчиваю я или остаюсь. После гимнастики хочу выучиться и сдать на права", - сказал Дина Аверина.

Аналогичного мнения придерживается и ее сестра. "Я тоже сейчас в раздумьях. Пока четкого ответа не могу дать. Хочу выучить английский язык наконец-то. И пойти учиться на экономический [факультет]", - поделилась Арина.

Дина 13-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде в Токио Дина Аверина выиграла серебро в личном многоборье, Арина Аверина стала четвертой.