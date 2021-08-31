Мурашко: ряд регионов России почти победили коронавирус

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о том, что в некоторых регионах страны, лидирующих по темпам вакцинации, отмечаются лишь единичные случаи заражения.

Соответствующие данные он привел в беседе с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

"Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания", - сказал глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17 813 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 366 (7,7%) без клинических проявлений.