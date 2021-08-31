Главный эпидемиолог Грузии раскритиковал жителей страны за несоблюдение масочного режима

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил в ходе сегодняшнего брифинга, что показатель ношения масок в стране снизился с 50% до 47%.

По его словам, для того, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом COVID-19, показатель ношения маски должно составлять до 85%. При этом главный эпидемиолог Грузии отметил, что с эпидемией можно будет справиться гораздо раньше, если показатель вырастет до 95%, передает "Sputnik Грузия".

Помимо этого, Гамкрелидзе поведал, что к декабрю показатель инфицирования в Грузии может снизиться до 100-200 случаев в сутки, но для этого необходимо сохранить действующие ограничения и привить до 60% взрослого населения. Необходимо также, чтобы показатель ношения масок увеличился до 90%, добавил он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 217 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.