РФ сохранила вторую строчку по экспорту нефти в США

Россия сохраняет за собой второе место среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США, следует из материалов управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В июне РФ поставила в Америку 25,43 млн баррелей топлива. Большая часть поставок пришлась на нефтепродукты, экспорт нефти составил лишь 8,47 млн баррелей.

Первое место по итогам июня занимает Канада (137,57 млн баррелей), третье - Мексика (23,65 млн баррелей), передает ТАСС.