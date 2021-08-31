Темпы вакцинации пошли на спад в Северной Осетии

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Северной Осетии за последнюю неделю снизились, информирует республиканское управление Росздравнадзора.

Сообщается, что мощности задействованы только на 8,7%. "Удельный темп вакцинации — 132 в день на 100 тысяч населения, по РФ этот показатель – 206. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей отмечено снижение темпов вакцинации на 150 случаев", - говорится в отчете.

По словам руководителя управления Росздравнадзора по региону Ольги Давыдовой, доля вакцинированных от численности взрослого населения в республике составляет 24,2% при среднероссийском показателе 37,4%. "Среди лиц 60+ доля привитых составляет 17,5%, в РФ этот показатель в два раза выше – 36,2%", - приводит данные статистики ТАСС.