Талибы заключили с США тайную сделку?

По данным телекомпании CNN, американские военные заключили тайную сделку с талибами (движение "Талибан" запрещено в России), которые эскортировали группы граждан США к "секретным" воротам аэропорта Кабула для последующей эвакуации из Афганистана.

Якобы им сообщалось место для сбора, находящееся в окрестностях аэропорта, где талибы проверяли документы и сопровождали их к пропускному пункту. Здесь их уже ждали военные США.

"Американские военные в большинстве случаев могли отслеживать передвижение сограждан в сопровождении талибов", - приводит сообщение телекомпании РИА Новости.

Уточняется, что операции сопровождения происходили несколько раз в день. Точкой сбора часто служило здание МВД.