Саакашвили рассказал, какая репутация у Гарибашвили за рубежом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на заявление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили о том, что экс-глава государства "ездит в структуры Евросоюза" и предпринимает усилия, направленные на введение санкций в отношении грузинских властей.

По словам Саакашвили, в этом нет необходимости, поскольку Гарибашвили уже имеет плохую репутацию среди ведущих политиков Евросоюза.

"Для чего мне надо прилагать усилия, что бы им приостановили помощь? Достаточно увидеть Гарибашвили, чтобы каждый мог сформировать [о нем] собственное мнение", - цитирует бывшего грузинского лидера "Грузия Online".

Ранее сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна может отказаться от кредита Евросоюза в размере 75 млн евро.