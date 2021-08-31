Газ в Европе обновил ценовой рекорд

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европе достигла очередного исторического максимума, превысив $620 за тыс куб м.

Как свидетельствуют данные торгов, цена фьючерса составляла $598, в течение дня корректировалась до $590,5 и к окончанию торговой сессии достигла $621 за тысячу кубометров.

Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" также растут – стоимость на торгах превысила $611 за тыс куб м, обновив исторического максимум, передает РИА Новости.