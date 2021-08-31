ООН сообщила о приближающейся катастрофе в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что Афганистан столкнулся с угрозой гуманитарной катастрофы в результате ухудшающейся экономической ситуации.

"В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить сильнейшую обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного разрушения системы базовых услуг", - говорится в заявлении главы организации.

Он обратил внимание на то, что 18 млн афганцев - почти половина населения страны - нуждаются в помощи, чтобы выжить. "Надвигается гуманитарная катастрофа", - цитирует Гутерриша ТАСС.

Генсек ООН также призвал все стороны обеспечить бесперепятственный и безопасный доступ к гуманитарной помощи.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.