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Лучники из Казахстана стали обладателями десяти медалей на турнире в Грузии

Лучники из Казахстана стали обладателями десяти медалей на турнире в Грузии

Казахстанские спортсмены завоевали десять медалей на международном турнире по стрельбе из лука "Кубок Аджарии".

Обладателями золотых медалей стали: Фарида Тукебаева; Сергей Христич; Айжан Сейдахметова; Алина Саенко и Назерке Турсынгалиева (командный зачет); Фарида Тукебаева и Александр Еременко, Сергей Христич и Айжан Сейдахметова (микс).

Серебряные медали Казахстану принесли Эльмира Раисова, Амир Сайдиев и Александр Еременко (командный зачет), Артем Ганькин и Эльмира Раисова (микс);

Бронзовую медаль завоевала Полина Саенко.

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Вестник Кавказа

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