"Нефтчи" нацелился на испанского и бразильского форвардов

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" намерен подписать контракты с двумя легионерами.

В настоящее время бакинцы ведут переговоры с 30-летним бразильским форвардом Рамоном Машаду, последним клубом которого был "Бразил". Согласно предварительной информации, стороны близки к достижению договоренности.

Кроме того, "Нефтчи" проявляет интерес к 31-летнему нападающему Родриго Лиосу Лосану, выступавшему ранее за "Реал Овьедо", передает Azerisport.com.

Воспитанник "Севильи" в свое время выступал также за испанские "Барселону Б", "Сарагосу", "Альмерию", "Кордобу", "Гранаду", "Вальядолид", немецкий "Мюнхен 1860", английские "Шеффилд Уэнсдей" и "Бристоль Сити".