Евросоюз поддержит соседей Афганистана для сокращения нелегальной миграции

Евросоюз должен усилить поддержку стран-соседей Афганистана для предупреждения миграционного кризиса. Об этом говорится в распространенном заявлении глав МВД союза по итогам внеочередного заседания в Брюсселе.

"ЕС должен привлекать и усилить свою поддержку третьим странам, в частности, соседям Афганистана, принимающим большое число мигрантов и беженцев, чтобы поддержать их возможности по защите, предоставлению достойных и безопасных условий приема беженцев", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Евросоюз также будет сотрудничать с этими странами для предотвращения нелегальной миграции.

Кроме того, в документе подчеркнуто, что страны Евросоюза будут действовать совместно для предотвращения неконтролируемых перемещений большого числа мигрантов.