Первый посол Бахрейна начал визит в Израиль

В Израиль прямым рейсом из Манамы прибыл первый посол Бахрейна Халид аль-Джалахма. Он приступит к работе в качестве первого посла Бахрейна в еврейском государстве.

Ранее Аль-Джалахма занимал пост главы оперативного центра министерства иностранных дел. В 2009-2013 году он был советником-посланником посольства Бахрейна в Соединенных Штатах.

Напомним, что весной Бахрейн открыл посольство в Израиле. Об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном стало известно в прошлом году.