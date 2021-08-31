Евросоюз проведет международную конференцию о расселении беженцев из Афганистана

В сентябре Европейский союз созовет международную конференцию, посвященную вопросам расселения беженцев из Афганистана по иностранным государствам. Об этом написала в соцсети Twitter еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Я созову в сентябре международный форум высокого уровня по расселению для обсуждения со странами ЕС конкретных приоритетов и поиска долгосрочных решений для наиболее уязвимых жителей Афганистана, в частности женщин, а также детей, активистов в области прав человека, журналистов и адвокатов", - сказала она после завершения внепланового заседания Совета ЕС на уровне глав МВД.

По словам Йоханссон, участники конференции будут работать сообща над согласованным подходом к созданию легальных путей для переселения беженцев.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.