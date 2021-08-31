Главы МИД Азербайджана и Ирана провели переговоры

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан провели телефонные переговоры. Об этом проинформировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана поздравил коллегу с назначением на пост главы МИД Ирана, пожелал ему успехов в деятельности.

Также он акцентировал внимание на традициях дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, отметил широкую повестку дня двустороннего сотрудничества, успешную реализацию двумя странами ряда проектов.

Кроме того, главы ведомств обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и некоторых вопросах двустороннего сотрудничества.

В заключение Джейхун Байрамов пригласил иранского коллегу посетить Азербайджан с официальным визитом.