Проценко назвал способы активизации прививочной кампании против коронавируса

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) выразил мнение, что лотереи и бонусы в качестве методов стимулирования вакцинации от коронавируса являются менее эффективными, нежели информирование население о важности вакцинации и направленные на это конкретные шаги.

"Вакцинация должна проходить осознанно. Нейростимуляции, с моей точки зрения, оказываются менее эффективны, нежели какие-то толчковые истории, которые были в регионах, когда вводили так называемые прививочные паспорта и так далее", - сказал он в ходе пресс-конференции.

В то же время врач подчеркнул, что заставлять людей вакцинироваться нельзя. "Надо избегать перегибов, разъяснять, убеждать, что этим путем идет весь цивилизованный мир. Усилить пропаганду в СМИ, в том числе на телевидении, [делать] разъяснения, встречи с экспертами, встречи с вирусологами, которые бы [давали] картину понятным и доступным языком, обходя сложные истории", - сказал врач.