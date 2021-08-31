Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, показавших высокие результаты на Паралимпиаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил спортсменов республики, показавших высокие результаты на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Поздравление опубликовано в аккаунте в Twitter. "Сердечно поздравляю Рамана Салехи, во второй раз порадовавшего нас золотой медалью, Ламию Велиеву, завоевавшую серебряную медаль, и обладателя бронзовой медали Саида Наджафзаде", - говорится в поздравлении Ильхама Алиева.