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Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, показавших высокие результаты на Паралимпиаде

Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, показавших высокие результаты на Паралимпиаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил спортсменов республики, показавших высокие результаты на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Поздравление опубликовано в аккаунте в Twitter. "Сердечно поздравляю Рамана Салехи, во второй раз порадовавшего нас золотой медалью, Ламию Велиеву, завоевавшую серебряную медаль, и обладателя бронзовой медали Саида Наджафзаде", - говорится в поздравлении Ильхама Алиева.

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