Саакашвили: "Грузинская мечта" не отказывалась от помощи Евросоюза, это решение ЕС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не "Грузинская мечта" отказывается от помощи Европейского союза, а руководство Евросоюза решило прекратить выплачивать помощь Грузии.

"Во-первых, они лгут, потому что на самом деле это бесплатные деньги, деньги Евросоюза, как говорит Иванишвили. Они просто больше не дают эти бесплатные деньги, потому что получают в 5 раз больше процентов по еврофондам и другим кредитам", - цитирует его "Грузия Online".

Экс-глава государства подчеркнул, что по сравнению со временем правления его правительства нынешние власти разорили бюджет, вдвое увеличили долг Грузии, бедность и безработицу, а также в два раза снизили курс валюты. "После неполучения помощи от ЕС валюта упадет еще больше и безработица вырастет еще больше", - сказал Саакашвили.



"Конечно, они не должны получать эту помощь, они не должны получать ее, потому что она полностью идет им в карман и до грузинского народа ничего не доходит. Все становится на свои места", - сказал бывший президент, добавив, что Грузию пытаются окончательно отдалить от Европы.