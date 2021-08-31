Знакомьтесь, офицер берлинской полиции Лана Атакишиева

Лана Атакишиева работает инспектором в берлинской полиции и имеет дело с жестокими преступниками и отчаявшимися женщинами в Нойкёльне, который считается одним из самых неблагоприятных районов Берлина. Tagesspiegel рассказывает историю девушки-полицейского, которая приехала в Берлин из Азербайджана в 2003 году в возрасте 15 лет, и ни слова не зала по-немецки.

13 лет спустя вышла книга "Ночная смена в Нойкёльне: Женщина-полицейский рассказывает свою историю" о работе в полиции и о жизни дочери мигрантов в Германии. "Всю мою школьную жизнь в Германии люди говорили, что у меня ничего не получится", - пишет Атакишиева. Только благодаря усердию, постоянной учебе и поддержке учителей ей удалось пройти этот сложный путь. Своим успехом она также обязана родителям. "Мама всегда настойчиво вбивала нам в голову, что мы должны готовиться к школе", - вспоминает Лана.

Берлинская полиция ищет новых сотрудников из семей иммигрантов. Для трехлетней подготовки к службе в полиции высшего звена с курсом обучения в Университете экономики и права будущий комиссар должен пройти сложные тесты. Теперь Лана говорит не только на немецком, но и на русском и турецком языках, она прошла стажировку в полиции США в Майами и вернулась на службу в Нойкёльне. "Здесь нередко приходится иметь дело с агрессивно настроенными людьми. Иногда достаточно крошечной искры, из которой разгорается большой пожар насилия. Часто люди неуравновешены, пьяны, отчаялись, принимают наркотики или просто полны ярости. Если в деле замешано еще и оружие, все становится куда сложнее", - описывает она свою работу Лана.

Она говорит на нескольких языках, поэтому помогает женщинам-мигрантам. Многие конфликты и вспышки насилия связаны со столкновением различных обществ и культур, с освобождением отчаявшихся женщин от "опеки" своих жестоких мужей. Лана может не только помочь женщинам в тяжелой ситуации, но и расследовать преступления.

В книге не упоминается, что Атакишиева, которую с тех пор повысили до старшего инспектора, была довольно известной в Instagram в течение многих лет. Ее аккаунт lana.glam, где размещены фотографии в униформе и в вечерних платьях, сейчас имеет почти 70 тыс. подписчиков.