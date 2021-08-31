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"Северный поток-2" выходит на финишную прямую

&quot;Северный поток-2&quot; выходит на финишную прямую

"Газпром" завершает пуско-наладочные работы на "Северном потоке-2" на первой нитке для начала поставок и завершает укладку второй нитки газопровода, сообщил топ-менеджер компании.

"Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации", - приводит его слова ТАСС.

Отмечается также, что работа по укладке второй нитки также находится на завершающей стадии и для ее ввода в эксплуатацию тоже потребуется проведение ряда мероприятий, аналогичных работам на первой нитке.

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Вестник Кавказа

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