"Северный поток-2" выходит на финишную прямую

"Газпром" завершает пуско-наладочные работы на "Северном потоке-2" на первой нитке для начала поставок и завершает укладку второй нитки газопровода, сообщил топ-менеджер компании.

"Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации", - приводит его слова ТАСС.

Отмечается также, что работа по укладке второй нитки также находится на завершающей стадии и для ее ввода в эксплуатацию тоже потребуется проведение ряда мероприятий, аналогичных работам на первой нитке.