Чавушоглу рассказал, какое правительство хочет видеть Турция в Афганистане

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в ходе поездки в Белград, что Турция хотела бы видеть в Афганистане правительство, в котором будут представлены различные политические силы.

"Мы хотим видеть в Афганистане инклюзивное правительство. Для того, чтобы предпринимать какие-то шаги, нам сначала нужно увидеть, какое правительство там будет создано", - сказал он.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Турция делает все, чтобы добиться стабильности в Афганистане, и готова к сотрудничеству со всеми, кто хочет того же.

При этом Чавушоглу обратил внимание на то, что в настоящее время Турция работает над тем, чтобы доставить гуманитарную помощь в Афганистан. "По аэропорту в Кабуле - кроме обеспечения работы оборудования, нужно обеспечить безопасность. В стране есть опасность голода, не хватает воды. Мы работаем над тем, чтобы доставить туда гумпомощь. Есть риск волны беженцев", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.