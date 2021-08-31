Лавров сказал, почему в мире продолжаются войны

Мелкие конфликты все равно будут существовать, потому что "такова человеческая природа", выразил уверенность глава МИД России Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

При этом он отметил, что каждый вменяемый политик понимает, что новая мировая война неприемлема. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. <…> Мировая война неприемлема. Это любой вменяемый политик, конечно же, понимает", - приводит словам министра РИА Новости.

Накануне Лавров не смог ответить на вопрос девочки из Волгограда о том, "когда взрослые отменят войну".