В Казбеги лавина накрыла альпинистов из Польши и Украины

В Казбеги спасли пятерых альпинистов из Украины и Польши, попавших под лавину при восхождении на пик Мкинварцвери.

По данным телеканала Rustavi-2, снежная лавина накрыла спортсменов при подъеме на вершину на высоте 4,7 тыс метров над уровнем моря. Двое из них не пострадали, а трое были госпитализированы с переломами различной степени.

"Все живы, один украинский и два польских туриста пострадали, они были доставлены в больницу. Двоих мы достали невредимыми", - цитирует одного из членов спасательной команды "Sputnik Грузия".

Спасательную операцию с использованием вертолета проводила частная компания.

По данным грузинских СМИ, у альпинистов было официальное разрешение и передвигались к вершине группой.