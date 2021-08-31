В НАТО объяснили, почему важно сохранить аэропорт Кабула открытым

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что важно сохранить аэропорт Кабула открытым для доставки гуманитарных грузов.

"Важно сохранить аэропорт открытым, чтобы афганский народ мог получать гуманитарную помощь", - сказал он в интервью агентству France-Press.

По словам главы Североатлантического альянса, это также необходимо для того, чтобы можно было обеспечить выезд из страны тех граждан, которые этого желают, но не смогли попасть на эвакуационные рейсы.

Помимо этого, Столтенберг отметил, что выступает за продолжение эвакуации людей, и пообещал, что про них "не забудут", передает ТАСС.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.