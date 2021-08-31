Авария с тремя авто произошла на МКАД, двое пострадавших

Два человека пострадали в аварии с участием трех машин на МКАД в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"На 48-м километре МКАД произошло ДТП с участием трех транспортных средств. После столкновения одна машина перевернулась. В результате ДТП пострадали два человека", - приводит слова собеседника ТАСС.

Сейчас на этом участке затруднено движение транспорта. На месте работает дорожная полиция , устанавливаются все обстоятельства случившегося.