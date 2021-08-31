Власти Ставрополья успокоили родителей школьников

Школы Ставропольского края обеспечены дезинфекторами и рециркуляторами. Об этом проинформировали в региональном министерстве образования.

"Дозаторы с антисептиками установлены на входе в каждое образовательное учреждение. В начале каждого учебного дня будет организован контроль самочувствия, а уборки будут проводить с антисептическими растворами", - сказал в ведомстве, отметив, что для питья предусмотрели одноразовую посуду.

Кроме того, сообщается, что учебный процесс будет построен с использованием опыта прошлого года по специально разработанному расписанию, что позволит минимизировать контакты школьников между собой.