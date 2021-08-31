В Минздраве рассказали, сколько может длиться "долгий ковид"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, на протяжении 6-9 месяцев может оставаться "длинный ковид".

"Сегодня мы видим, что последствия заболевания - так называемый "длинный ковид" - могут длиться 6-9 месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма", - поведал глава Минздрава на селекторном совещании с регионами.

По его словам, это могут быть симптомы неврологического характера, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенная утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.

Напомним, Всемирная организация здравоохранение (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 216 млн, из них более 4,5 млн человек скончались. В России выявлены 6 918 965 случаев заражения коронавирусом, умерли 183 224 человека.