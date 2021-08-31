Афганских беженцев призвали не ехать в Европу

Глава министерства иммиграции Дании Маттиас Тесфайе призвал беженцев из Афганистана оставаться в своем регионе.

"Политический сигнал очень важен. Предложенный проект итогового заявления Совета ЕС очень четко формулирует, что люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача - стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались", - приводит его слова ТАСС.

Тесфайе подчеркнул, что Европа должна учесть ошибки 2015 года и не допустить их повторений. По его словам, нужно помогать соседним с Афганистаном государствам, чтобы беженцы могли получить там все самое необходимое.

Министр также призвал усилить защиту внешних границ ЕС и помочь странам, границы которых составляют внешнюю границу сообщества.