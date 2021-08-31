Фигуристка Анастасия Губанова приняла решение выступать за Грузию

Российская фигуристка Анастасия Губанова приняла решение сменить российское спортивное гражданство на грузинское, - говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания Грузии.

"Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Сейчас она готовит дебют со своими новыми программами" - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что переход российской фигуристки Анастасии Губановой в сборную Грузии был одобрен в прошлом году.

"Губанова еще в прошлом году перешла выступать за сборную Грузии, и мы дали согласие на этот переход", – рассказал Коган.

Напомним, в свои 18 лет Губанова уже является серебряным призером финала юниорского Гран-при 2016 года и международного турнира Golden Spin of Zagreb-2018.