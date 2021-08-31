Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских паралимпийцев, завоевавших очередные медали в Токио

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, заработавших очередные медали на летней Паралимпиаде в Токио. Соответствующее сообщение опубликовано на ее официальной странице в Instagram .

Мехрибан Алиева напомнила, что на сегодня в копилке сборной Азербайджана десять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые награды.

"От всей души поздравляю наших сегодняшних победителей - Рамана Салеха, завоевавшего еще одну золотую медаль, обладателя серебряной медали Ламию Велиеву и бронзового призера Саида Наджафзаде! Желаю нашей национальной сборной новых побед и достижений!" - обратилась Мехрибан Алиева.