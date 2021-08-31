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Около 50 тысяч человек лишились света в Абхазии

Около 50 тысяч человек лишились света в Абхазии

Свыше 50 тыс человек остались без электричества из-за повреждения высоковольтной линии в Абхазии, сообщение об аварии опубликовано в Facebook компании "Черноморэнерго".

"Произошло повреждение ВЛ 220 "Бзыбь". Без подачи электроэнергии остались Гагрский район и часть Гудаутского района", - сказано в нем.

На место ЧП направились аварийные службы "Черноморэнерго".

Гагрский район - туристический центр Абхазии. По данным Госстата, здесь постоянно проживает 40 тыс человек, кроме того, сейчас в районе отдыхает много туристов из России.

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Вестник Кавказа

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