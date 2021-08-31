В Дагестане начали строить короткую дорогу от аэропорта к санаториям

В Дагестане началось строительство новой короткой дороги, которая соединит аэропорт Махачкалы с трассой к санаториям, минуя поселок Манаскент и разгрузит наиболее сложный участок федеральной трассы М-29 "Кавказ" по дублирующей региональной дороге.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Дагестане приступили к строительству автомобильной дороги Манаскент - подъезд от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" к санаторию "Каспий"", - говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, передает "Это Кавказ".

Новая дорога длиной в 3,8 км пройдет из международного аэропорта Уйташ в сторону южного Дагестана, на объекте уже провели подготовительные работы, ведется устройство земляного полотна.

Сдача объекта запланирована на сентябрь следующего года, - уточняется в сообщении.