Зачем Эрдогану новые "Байрактары"?

29 августа в Турции началась эксплуатация тяжелого ударного беспилотника Bayraktar Akinci. Зачем Турция производит новые БПЛА, "Вестнику Кавказа" объяснил политолог, журналист и историк, профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек.

Bayraktar Akinci - это турецкий высотный дальний беспилотный летательный аппарат. Он оснащен украинскими турбовинтовыми двигателями (мощность - 450 л.с), производимым заводом Мотор Сич. Грузоподъемность беспилотника составляет 1350 кг, из них 400 кг - внутренняя и 950 кг - внешняя нагрузка. Взлетная масса - 5,5 т. Длина беспилотника - 12,2 м, размах крыльев - 20 м, высота - 4,1 м. Ракеты можно установить на 6 подвесных точках. Bayraktar Akinci может беспрерывно летать 24 часа на высоте до 12 192 м с максимальной скоростью 450 км/ч. Стоимость БПЛА составляет $120 млн.

"Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации Bayraktar Akinci

По мнению турецкого историка Мехмета Перинчека, Турции нужны новые тяжелые беспилотники по двум причинам: для обеспечения национальной безопасности и для преодоления экономического кризиса.

"У Турции серьезные проблемы в виде резкой конфронтации с США и Атлантическим миром. Эта конфронтация есть и на Ближнем Востоке, в Сирии, где американцы поддерживают курдских сепаратистов. Конфронтация есть и в Восточном Средиземноморье, где Вашингтон создал антитурецкий блок. Поэтому Турции нужна независимая от НАТО вооруженная система, ведь при возможных конфликтах с США или их союзниками Анкара не сможет воспользоваться зависимыми от других стран Альянса вооружениями. Развитие национальной оборонной промышленности – жизненный вопрос для Турции. Лишь таким путем Турция может обеспечивать свою национальную безопасность", - сказал Перинчек.

Производство дронов дает также стимул развитию экономики. "Если Турция сама производит оружие, тогда нет нужды покупать его из-за рубежа. Это тоже помогает преодолению экономического кризиса. Здесь надо подчеркнуть, что у Турции нет агрессивных целей. Беспилотники нужны Турции для защиты, для сохранения территориальной целостности. Турция не будет использовать их для претворения в жизнь каких-то экспансионистских планов", - заметил историк.

Перинчек обратил внимание на то, что укрепление национальной безопасности Турции, в том числе путем создания своих беспилотников выгодно всем региональным странам: "Стабильная Турция значит стабильная Россия, стабильный Азербайджан, даже стабильная Армения. Такая Турция будет препятствовать вмешательству Запада в дела региона. И это хорошо для всех региональных стран. Поэтому региональные страны тоже могут приветствовать успехи турецкой военной промышленности. Турция будет покупать вторую партию С-400 у России. Турция и Россия могут сотрудничать и в сфере беспилотников. Это тоже помогает обеспечению регионального мира и региональной стабилизации".