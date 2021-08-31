В КЧР заработают магазины без посредников

В скором времени в Карачаево-Черкесии заработает сеть магазинов, реализующих товары по системе "от поля до прилавка" – это позволит существенно снизить цены на сезонные продукты питания, - сообщили в пресс-службе главы КЧР.

"Жители региона смогут приобретать качественную и недорогую продукцию без наценки перекупщиков, а также уменьшить расходы поставщиков на аренду торговой площади", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Первые магазины откроются в столице республики Черкесске, подбирать места для торговли и поставщиков продукции в эти магазины будут члены рабочей группы, включающей представителей Минсельхоза КЧР, парламента и общественных организаций региона.