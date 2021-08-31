Посредник-мошенник обманул жителя Кабардино-Балкарии на миллион рублей

Мошенничество в особо крупном размере расследуют в Зольском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по КБР.

В нем говорится, что 26 августа в полицию обратился 50-летний местный житель. Будучи индивидуальным предпринимателем, он договорился о приобретении дизельного топлива с жителем одного из регионов РФ, который представился как Владимир.

"В день, когда к заказчику прибыла машина с топливом, зольчанин перевел на расчетный счет, предложенный посредником, деньги в сумме 1 миллион 30 тысяч рублей. Присутствующий рядом водитель позвонил своему директору и выяснил, что деньги не поступили на счет фирмы-отправителя", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Обстоятельства преступления выясняются.