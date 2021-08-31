В Казахстане задержали чиновников за хищение крупной суммы денег

По факту хищения денег, выделенных на возведение водоочистных сооружений в селе Сарга Мангистауской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба агентства Казахстана по финмониторингу.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2017 году между ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства" и подрядной организацией заключен договор госзакупок на строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Сарга Мангистауской области на сумму 477,6 миллиона тенге", - говорится в сообщении.

Сумма невыполненных работ составила 203,6 миллиона тенге.

Отмечается, что в ходе расследования задержаны главы структурных подразделений госучреждений и подрядной организации в сфере строительства.

Стоит добавить, что жители Сарги вынуждены использовать техническую воду, доставляемую автоцистернами.