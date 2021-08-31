Лавров и Мирзоян обсудили "быструю реализацию" делимитации и демаркации границы с Азербайджаном

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян в ходе переговоров в Москве обсудили создание комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Об этом российский дипломат заявил на пресс-конференции по итогам встречи.

По его словам, во время беседы они обменялись мнениями относительно ситуации на границе Азербайджана и Армении, причем российская сторона убеждена, что все вопросы можно решать только политико-дипломатическими методами, а долгосрочное урегулирование можно осуществить исключительно посредством делимитации и демаркации государственной границы.

"Инициатива президента России на этот счет хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить ее быструю реализацию. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу", - подчеркнул Лавров.

Министр также выразил удовлетворение в связи с деятельностью трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.